Театр кукол устроил «Сказочный мир» в Доме музыки

Калужскому Театру кукол исполнилось 25 лет. В среду, 21 марта, в День кукольника открылась выставка «Сказочный мир театра кукол». В Доме музыки можно увидеть куклы, которые играли в 20 спектаклях, в том числе и в самом первом.

- Наш кукольный театр родился под крышей драмтеатра, - рассказал художественный руководитель театра Геннадий СКОКОВ. - Первый спектакль, который мы поставили, был «Три поросёнка», он шёл более 10 лет. Куклы из этого спектакля можно увидеть на выставке. А рядом – куклы из нового спектакля «Маленький мук», это наша последняя премьера. В спектаклях иногда задействовано от 10 до 50 кукол. Открою вам тайну: в «Дюймовочке» есть шесть кукол главной героини – планшетная, на ширме, летит на ласточке, с крыльями и без... Во время спектакля их так незаметно подменяют, зрители даже ничего не подозревают.

Геннадий Скоков.

С праздником Театр кукол поздравили актриса драмтеатра Екатерина Романова и хор Дома музыки, который повеселил всех, исполнив «Собака бывает кусачей» и «Пиф-паф, ой-ой-ой!».

Выставка кукол будет работать до 5 апреля.

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