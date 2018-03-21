Картина дня: калужане решили, на что потратить федеральные деньги

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 21 марта.

Наконец-то названы победители рейтингового голосования, прошедшего в Калуге одновременно с президентскими выборами. На благоустройство именно этих объектов потратят федеральные деньги в 2018 году.

Артамонов рассказал, почему не даёт деньги на футбольную «Калугу». По мнению губернатора, мы не станем лучше жить, если команда будет выступать в высшей лиге.

Названа дата розыгрыша машины среди 50 калужан. Запланирован прямой эфир на ТВ.

Карту самых опасных дорог создадут в Калужской области. По мнению заместителя губернатора Руслана Смоленского, это поможет исправить печальную статистику аварийности.

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