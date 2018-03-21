Карту самых опасных дорог создадут в Калужской области

В среду, 21 марта, состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области.

По словам главного госавтоинспектора области Алексея ХОЛОПОВА, в среднем за сутки на территории нашего региона происходит 5 ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. В 2017 году в области было зарегистрировано свыше 1500 ДТП. Погибли 173 человека, 2060 - получили ранения.

Наиболее остро проблема организации движения транспорта ощущается в Калуге. Пропускная способность городской улично-дорожной сети, особенно в «часы пик», превышает допустимые показатели и приводит к образованию заторов на основных магистралях. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, сократить до минимума количество конфликтных точек позволит ликвидация пешеходных переходов на дорогах с многополосным движением, а также строительство многоуровневых развязок, надземных и подземных пешеходных переходов.

- Калуга зажата своей сложившейся издревле застройкой, - заявил заместитель губернатора Калужской области Руслан СМОЛЕНСКИЙ. - Поменять ее мы не можем. Поэтому нам надо выстраивать автоматизированную систему управления потоками и заранее выдвигать свои силы на участки, где могут возникнуть проблемы.

По мнению Смоленского, получить достоверную картину ситуации с аварийностью в регионе позволит интерактивная карта.

- Давайте возьмем карту дорог Калужской области и нанесем на нее данные по количеству погибших и раненых на конкретных участках за последние пять лет. Это сразу даст и нам, и СМИ, и общественности наглядную характеристику того, что происходит на дорогах нашего региона, - попросил он.