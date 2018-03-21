Набережная Яченки и сквер на Кубяка - победители рейтингового голосования

В среду, 21 марта, депутат городской Думы Владислав Сахарчук на своей страничке в Facebook сообщил, что по результатам выборов городских общественных пространств победителем стала набережная Яченского водохранилища. За нее свои голоса отдали 67 657 человек.
Второе место с 52 947 голосами занял Березуйский овраг, третье — сквер имени Волкова.
Среди локальных пространств лидирует сквер на Кубяка - «Содружество», расположенный у ТЦ «Торговый квартал», между улицами Кубяка и Кибальчича. За эту территорию проголосовали 6150 человек.
Напомним, что в рейтинговом голосовании приняли участие 150 тысяч калужан. Они выбирали, какие площадки будут благоустроены уже в этом году в рамках федеральной программы.
На 40 000 кв. м у Яченского водохранилища собираются организовать приподнятые пешеходные переходы, дополнительные связи между нижним и верхним уровнями набережной, заменить покрытие и мощение, установить навигационные элементы, разработать зимние сценарии использования площадки, расширить пешеходные тротуары, ограничить скоростные режимы, благоустроить существующие зелёные зоны.
Благоустройство сквера «Содружество» включает замену покрытии, благоустройство зелёных зон, дополнительную высадку растительности, установку опор освещения, организацию ландшафтной подсветки, расстановку малых архитектурных форм.
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