Станет ли «Город сказок» на Кубяка былью – решат сами жители

Имени расстрелянного коммунальщика

Своим названием этот калужский микрорайон на въезде со стороны Москвы обязан пламенному революционеру первого поколения большевиков Николаю Кубяку. До 1917-го его как представителя тогдашней несистемной оппозиции неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку. Зато после победы Октября он отыгрался на своих обидчиках по полной, подведя тысячи людей под расстрел только за то, что те были из «эксплуататорских классов».

После окончательной победы над классовым врагом Николай Кубяк вошёл в самую высшую прослойку советской партноменклатуры, заняв должность председателя Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству. Но насладиться в полной мере своим положением так и не успел. В июне 1937 года его арестовали, он просидел в камере пять месяцев и был расстрелян на следующий день после приговора суда. Бумеранг вернулся, когда ему было 56 лет.

О реабилитированном организаторе «красного террора» вспомнили, когда шла застройка северного предместья Калуги. В нашем городе Николай Кубяк, по всей видимости, и не бывал никогда, но какое это имело значение — достаточно было и того, что он родом из Мещовска.

А вот экзотическая фамилия так врезалась в память жителей, что название улицы перенесли на весь микрорайон. Тот, кто занимался здешними топонимами, вероятно, был коммунистом с довольно мрачным мировосприятием: другая улица вообще названа именем повешенного террориста, делавшего бомбы для покушения на Александра II.

Стройка возвращается

А вот сам микрорайон получился очень даже неплохим. В меру обжитый, в меру современный. С одной стороны — обычный «спальник», но смешение старых хрущёвок с новостройками благотворно отразилось на качестве жизни и в тех, и в других. К тому же здесь очень активные жители, благодаря усилиям которых микрорайон преображается практически каждый год.

До кризиса на Кубяка шло бурное строительство — возводилась вторая очередь торгового центра, прямо возле шоссе строилась огромная многоэтажка с поликлиникой на первом этаже. Всё это затормозилось летом 2015-го. Поликлинику строители обещают в этом году всё-таки сдать, а вот недостроенный корпус «Торгового квартала» так и нависает уже третий год серой громадиной голого бетона.

С наступлением тепла всё может измениться. В прошлом году горуправа утвердила новый проект планировки микрорайона. Прежде всего речь идёт об огромном пустыре за торговым центром, где развернутся сразу две крупные строительные компании. Одна будет возводить два высотных жилых дома и облагораживать прилегающую территорию, другая — школу с большим футбольным полем. Также здесь предусматривается строительство детского сада, спортивного комплекса и крытого теннисного корта, но это уже дело незагадываемого будущего.

Визитная карточка Калуги

Сквер «Содружество» — первое, что видят гости города, въезжая в Калугу по улице Московской. Аккуратные освещённые аллеи, газоны, лавочки — отличный пример современного урбанизма. Картину немного портят аляповатые пластиковые конструкции детской площадки. Однако это провинциальное дурновкусие местных практически не раздражает — для них и это цивилизация. А ведь каких-то 5 лет назад здесь был заросший и замусоренный пустырь.

— По поводу сквера: мы долго решали, что же делать на этом месте, — говорит председатель местной территориальной общины, депутат горсовета Татьяна КОНЯХИНА. — Были голоса, чтобы оставить всё как есть, но в конце концов договорились, что должен быть сквер, и, главное — мы смогли его построить! Каждую осень жители микрорайона выходят на субботники — подсаживают новые деревья, кустарники, убирают опавшую листву.

По словам Татьяны Коняхиной, как только сквер был готов, сразу же встал вопрос о точно таком же заброшенном участке, расположенном рядом. Но денег для его окультуривания у горуправы не было. Однако в этом году у него появился реальный шанс стать частью полюбившегося жителям микрорайона сквера.

«Город сказок»

Татьяна Коняхина показывает проект второй очереди сквера: дорожки, деревья, лавочки и даже небольшой прудик с декоративным мостиком.

— В этом месте низина, — поясняет Татьяна Ивановна. — Весь участок нужно будет сначала осушить, выровнять, а здесь можно сделать водоём.

По её словам, дело это в буквальном смысле народное. Более 50 активистов микрорайона (совет территориальной общины плюс старшие всех домов) весь прошлый год собирали предложения, затем МБУ «Калугаблагоустройство» подготовило профессиональный проект сквера.

Назвать новую зону отдыха на Кубяка решили «Город сказок» — полюбившиеся детям скульптуры сказочных героев из первого сквера собираются разместить и во втором.

Всё решает рейтинговое голосование

Теперь для того, чтобы новый сквер стал реальностью, усилий активистов территориальной общины мало — должны целенаправленно действовать буквально все жители микрорайона. 18 марта, в день президентских выборов, на тех же избирательных участках городские власти организуют рейтинговое голосование по проектам благоустройства.

Активисты дома на Кибальчича, 13, Елена ТРОФИМОВА и Нина БАТУСОВА на субботнике.

Деньги выделены, но только на один общегородской проект и один в микрорайоне. Всего же в рейтинговом голосовании жителям на выбор будет представлено 38 территорий, по одной в каждом городском избирательном округе и три общегородские — это набережная, сквер Волкова и продолжение нового парка на месте бывшего стихийного рынка.

— На избирательных участках будут стоять отдельные урны, в которые жители смогут бросить бюллетень с выбранным проектом благоустройства. Наш «Город сказок» там под 6-м номером, но такого названия не будет — его назовут как-то наподобие «Территория между улицами Кибальчича и Московской», — поясняет Татьяна Коняхина. — Понятно, что жители проголосуют за проекты в своих микрорайонах, поэтому всё зависит от людей — где жители окажутся самыми активными, на тот проект деньги и выделят.

Так что станет ли «Город сказок» былью, мы узнаем уже в конце марта.

Сквер на «Кубяка» — визитная карточка микрорайона.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.