Названа дата розыгрыша машины среди 50 калужан

В понедельник, 26 марта, в 20:00 в прямом эфире калужской телекомпании пройдет викторина, в которой разыграют телефоны, планшеты, телевизоры и автомобиль «Лада Приора», сообщает пресс-служба городской управы.

Напомним, что 18 марта калужане решали, какие площадки благоустроят уже в этом году за счёт средств федерального бюджета. На выбор было представлено 38 мест. Предприниматели Калуги предоставили призы участникам рейтингового голосования. Из 150 тысяч человек случайным образом отобрали 50. Каждый из них уже может рассчитывать на какой-то подарок.

– Викторина будет посвящена деятельности и развитию ТОС. Тот человек, который ответит на все вопросы и пройдет все этапы, – получит автомобиль, - рассказала председатель ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова.

В рейтинговом голосовании, напомним, победили Яченское водохранилище и сквер на Кубяка.