Названа дата розыгрыша машины среди 50 калужан

В понедельник, 26 марта, в 20:00 в прямом эфире калужской телекомпании пройдет викторина, в которой разыграют телефоны, планшеты, телевизоры и автомобиль «Лада Приора», сообщает пресс-служба городской управы.
Напомним, что 18 марта калужане решали, какие площадки благоустроят уже в этом году за счёт средств федерального бюджета. На выбор было представлено 38 мест. Предприниматели Калуги предоставили призы участникам рейтингового голосования. Из 150 тысяч человек случайным образом отобрали 50. Каждый из них уже может рассчитывать на какой-то подарок.
– Викторина будет посвящена деятельности и развитию ТОС. Тот человек, который ответит на все вопросы и пройдет все этапы, – получит автомобиль, - рассказала председатель ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова.
В рейтинговом голосовании, напомним, победили Яченское водохранилище и сквер на Кубяка.
|
Поощрительная лотерея: отобраны 50 претендентов на «Ладу» 20.03.2018 16:19
Состоялось совместное заседание территориальных общин 14.03.2018 16:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: