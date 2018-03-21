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Артамонов рассказал, почему не даёт деньги на футбольную «Калугу»

21.03.2018 10:35 13 1992 Дмитрий Ивьев
Артамонов рассказал, почему не даёт деньги на футбольную «Калугу»

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ считает, что футбольные клубы должен поддерживать частный бизнес, а из бюджета деньги должны выделяться только на социально значимые проекты. Об этом он заявил на встрече с представителями издания «АиФ».

- Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос, - приводит 21 марта слова губернатора газета. - Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтёров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов. Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что - жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!

Фото: kalugasport.ru.


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Тэги: спорт футбол фк калуга анатолий артамонов
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