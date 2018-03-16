Картина дня: новый садик и надвигающиеся холода

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 16 марта.
Нетипичный для весны холод ждёт Калугу на выходных. Температура воздуха опустится до -20 градусов. Всему виной ультраполярное вторжение.
Схема движения поменялась на перекрёстке Кирова и Московской. Теперь, если ехать по Кирова со стороны площади Победы, можно по левой полосе двигаться прямо.
Новый детский сад открыли на Правом берегу. Он рассчитан на 350 детей.
Пылкого влюблённого развели на 350 тысяч. Он перечислил такую сумму девушке, которую никогда не видел.
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Цены застыли на месте 16.03.2018 15:31
Выборы: силовики ввели в регионе режим повышенной готовности 16.03.2018 08:51
Картина дня: пожар в кафе, трагедия в бассейне и обещания властей 15.03.2018 20:00
Деньги в воду: 30 миллиардов стоит восстановление судоходства на Оке 15.03.2018 16:10
Артамонов объяснил, почему всё ещё не начали строить Дворец спорта 15.03.2018 13:05
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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