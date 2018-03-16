Картина дня: новый садик и надвигающиеся холода

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 16 марта.

Нетипичный для весны холод ждёт Калугу на выходных. Температура воздуха опустится до -20 градусов. Всему виной ультраполярное вторжение.

Схема движения поменялась на перекрёстке Кирова и Московской. Теперь, если ехать по Кирова со стороны площади Победы, можно по левой полосе двигаться прямо.

Новый детский сад открыли на Правом берегу. Он рассчитан на 350 детей.

Пылкого влюблённого развели на 350 тысяч. Он перечислил такую сумму девушке, которую никогда не видел.

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