На выходных нас ждёт ультраполярное вторжение

В пятницу, 16 марта, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Калуге составит -7..-5 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление – 749 мм рт ст.

В субботу с северными воздушными массами к нам будет поступать холодный воздух из Арктики, температура резко понизится. Синоптики называют такое явление ультраполярным вторжением. Ночью температура понизится до -17, а по области – до -20. Днём – в районе -10. Местами пройдёт небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

В воскресенье, 18 марта, ночью похолодает до -18. Днём прогнозируется -7..-5 градусов.

В начале следующей недели постепенно потеплеет до -5..+2.