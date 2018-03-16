Пылкого влюблённого развели на 350 тысяч

Недавно в людиновскую полицию обратился молодой человек, который рассказал, что неизвестные обманным путем похитили у него деньги.

- По версии правоохранителей, в компании общих приятелей он показал фотографию девушки из соцсети, - сообщает 16 марта пресс-служба УМВД по Калужской области. - Оказалось, что юная красавица является одноклассницей одной из его знакомых. Молодой человек обмолвился, что девушка ему очень нравится, и он хотел бы с ней познакомиться.

Зная, что предмет воздыханий живёт в другом городе и в Людиново почти не бывает, знакомая решила подшутить над парнем и создала фейковую страницу, с которой начала вести переписку от имени девушки.

- Об этом узнал близкий друг шутницы, а немного позднее и его сестра. В течение месяца они от имени девушки под различными предлогами: на покупку продуктов, лечение, похороны бабушки - просили перевести деньги на банковскую карту, - добавляют в полиции.

В итоге доверчивый юноша остался без 350 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.