Схема движения поменялась на перекрёстке Кирова и Московской

Схема движения поменялась на перекрёстке улиц Кирова и Московской в Калуге. В пятницу, 16 марта, об этом рассказали в МБУ «СМЭУ».

В последние два месяца обстановку на перекрестке анализировали, изучая записи с камер наблюдения.

- Было установлено, что интенсивность автотранспорта, осуществляющего левый поворот с улицы Кирова на Московскую в сторону улицы Дзержинского, составляет не более 8% от общей интенсивности, - говорят дорожники. - В связи с чем крайняя левая полоса в течение всего времени суток остается незанятой, тогда как на двух других полосах происходят транспортные заторы. На основании анализа было предложено изменить направление движения по крайней левой полосе – разрешить движение и в прямом направлении.

Соответствующий знак уже установлен. В дальнейшем дорожники будут наблюдать за ситуацией. Ожидается, что внесённые изменения увеличат пропускную способность перекрёстка на 25%.