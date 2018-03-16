Новый детский сад открыли на Правом берегу

В пятницу, 16 марта, на улице Василия Стригунова в Калуге открылся новый детский сад «Акварель».
Он рассчитан на 350 человек: шесть групп – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и 12 – для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- Спортивный и музыкальный залы, групповые помещения, кабинет психолога, комната «Лего» и «Центр воды и песка» обеспечены современным оборудованием, отвечающим гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, - подчёркивают в пресс-службе правительства
Стоимость сада составила почти 241 миллион рублей.
Фото: пресс-служба правительства и горуправа.
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