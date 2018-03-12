Картина дня: слякоть сменится сильными морозами

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 12 марта.

В середине недели в Калуге потеплеет до +1 градуса, а на выходных синоптики обещают до -15. Весна не спешит вступать в свои права, не забывайте про шапки.

Бывший футболист «Калуги» погиб в Китае. Сообщается, что он ехал на скутере и попал под машину. Теперь родственники собирают средства для перевозки тела в Москву.

Калужским чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО. А у вас есть значок?

Артамонов распорядился бросить на выборы все ресурсы. Россия выберет нового президента уже в ближайшее воскресенье.

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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.