Картина дня: слякоть сменится сильными морозами

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 12 марта.
В середине недели в Калуге потеплеет до +1 градуса, а на выходных синоптики обещают до -15. Весна не спешит вступать в свои права, не забывайте про шапки.
Бывший футболист «Калуги» погиб в Китае. Сообщается, что он ехал на скутере и попал под машину. Теперь родственники собирают средства для перевозки тела в Москву.
Калужским чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО. А у вас есть значок?
Артамонов распорядился бросить на выборы все ресурсы. Россия выберет нового президента уже в ближайшее воскресенье.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Картина дня: штаб Путина эвакуировали в Калуге 06.03.2018 20:00
Картина дня: массовые аварии и новые камеры 05.03.2018 20:00
Картина дня: история в баре и драма с любовником 02.03.2018 20:00
Картина дня: взрывные пельмени и машина на выборах 01.03.2018 20:00
Картина дня: аномальные весенние морозы и рекордные долги УК 28.02.2018 20:00
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