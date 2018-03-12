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Чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО

12.03.2018 15:02 12 1936 Дмитрий Ивьев
Чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО

В понедельник, 12 марта, на заседании областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, как сдают нормы ГТО его подчинённые.

- Петр I сказал, что, если генерал на ноги сел, – это не повод, чтобы увольнять его со службы, - выслушав отчёт министра спорта, заявил губернатор. – Но учитывая, что у нас в органах муниципального государственного управления выше полковника звания ни у кого нет, то есть генералов у нас нет, всем надо нормы ГТО сдать, чтобы подтвердить свою профпригодность. Даю на всё про всё для отстающих три месяца.

Артамонов попросил министра спорта Алексея ЛОГИНОВА предоставить развёрнутую информацию, кто и как с этой задачей справился.

К слову, сам Артамонов нормы ГТО сдавал в праздничные дни.

- Глава региона все нормативы сдает на золото и делает это с легкостью. Говорит, практически все упражнения для него просты, - сообщает телекомпания «Ника».


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Тэги: спорт анатолий артамонов алексей логинов
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