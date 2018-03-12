Чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО

В понедельник, 12 марта, на заседании областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, как сдают нормы ГТО его подчинённые.
- Петр I сказал, что, если генерал на ноги сел, – это не повод, чтобы увольнять его со службы, - выслушав отчёт министра спорта, заявил губернатор. – Но учитывая, что у нас в органах муниципального государственного управления выше полковника звания ни у кого нет, то есть генералов у нас нет, всем надо нормы ГТО сдать, чтобы подтвердить свою профпригодность. Даю на всё про всё для отстающих три месяца.
Артамонов попросил министра спорта Алексея ЛОГИНОВА предоставить развёрнутую информацию, кто и как с этой задачей справился.
К слову, сам Артамонов нормы ГТО сдавал в праздничные дни.
- Глава региона все нормативы сдает на золото и делает это с легкостью. Говорит, практически все упражнения для него просты, - сообщает телекомпания «Ника».
|
Снова провал: Дворец спорта в Калуге по-прежнему некому строить 05.03.2018 09:28
Уплотнитель снега за 16 миллионов подарили калужскому «Орлёнку» 26.02.2018 11:11
Артамонов: «Нам нужно лыжный спорт поднимать на высоту» 26.02.2018 10:24
300 километров пролетели калужане на воздушном шаре 26.02.2018 09:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: