Бывший футболист «Калуги» погиб в Китае

В ночь с 8 на 9 марта в Китае погиб завершивший несколько лет назад карьеру футболиста Владимир Герасимов. В сезоне 2011/12 он играл за «Калугу» во втором дивизионе.

Как сообщает сайт «Чемпионат», 28-летний мужчина ехал на скутере и был сбит автомобилем, водитель которого скрылся. В течение двух часов пострадавшему никто не оказал помощь, вследствие чего Владимир скончался.

В настоящее время ведётся сбор средств на транспортировку тела в Москву. Связаться по этому поводу с матерью погибшего можно по телефону +79067832290.

Владимир Герасимов был воспитанником НОУ ЦСиО «Локомотив-2». За свою карьеру он выступал на позиции нападающего за «Калугу», «Волочанин-Ратмир», «Нику» и чешский клуб «Богемианс».