К выходным в Калугу вернутся сильные морозы

В понедельник, 12 марта, во второй половине дня местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит -4..-2 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление - 754 мм рт ст., что выше нормы.
Ночью во вторник температура воздуха будет находиться в районе -4, днём потеплеет до +2. Местами пройдут осадки.
В среду, 14 марта, ночью столбики термометров покажут -6..-4, днём - около нуля. Местами вновь возможны осадки.
В четверг ночью температура опустится до -5, днём будет -1..+1.
В пятницу, 16 марта, погода начнет меняться, похолодает. Ночью прогнозируемая температура воздуха – -10..-8 градусов, днём - около -5. Местами возможны осадки.
На выходных, по предварительным данным, похолодает до -15.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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