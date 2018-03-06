Картина дня: штаб Путина эвакуировали в Калуге

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 6 марта.

Сегодня утром в Калуге эвакуировали Дом профсоюзов, в котором, в частности, располагается избирательный штаб действующего президента.

После шести аварий Киевскую трассу очистили от наледи. Полиция сообщила, что накануне там на небольшом участке в шести авариях разбились 15 машин.

Городская управа напомнила об опасности сосулек. Солнце светит всё ярче, так что с каждым днём ходить по тротуарам будет опаснее.

11-летнюю девочку сбили на Правом берегу. Она шла по переходу.

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