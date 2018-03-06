Калужанам напомнили об опасности сосулек

Городская управа Калуги во вторник, 6 марта, сообщила, что из-за наступления календарной весны участились случаи падения наледи и снежных масс с крыш.

Пешеходам нужно быть внимательными и не подходить близко к зданиям, с крыш которых свисают сосульки.

Владельцам зданий и управляющим компаниям власти напоминают о необходимости своевременного удаления снега с крыш.

- Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных для жизни пешеходов участков и с соблюдением работающими правил техники безопасности, - говорится в сообщении администрации. - При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность зеленых насаждений, воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламных установок. Сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться владельцами зданий незамедлительно по завершении работы.