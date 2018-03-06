После шести аварий Киевскую трассу очистили от наледи

Как мы рассказывали, за несколько часов с вечера 4 марта до утра 5 марта на 115-120 километрах дороги М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло несколько ДТП. В УМВД по Калужской области официально сообщили, что всего было разбито 15 машин. Один человек погиб, один получил ранения.
Автомобилисты при этом жаловались, что трасса покрыта льдом.
- Сотрудниками ГИБДД в адрес АО «Мостотрест-Сервис» направлено представление об устранении выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети, - говорят в полиции. - В течение 4-6 часов они были ликвидированы.
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