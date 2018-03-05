20 машин столкнулись на Киевской трассе, дорога была полностью перекрыта

Около 20 машин столкнулись утром в понедельник, 5 марта, в нескольких авариях на небольшом участке трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

Первая авария произошла около 9:00 на 115 километре. Дорога на этом участке идёт под гору. За ночь образовалась сильная гололедица. Первыми столкнулись ВАЗ 2107 и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Одесса-Москва. Со слов водителя автобуса, «семёрку» стало бросать из стороны в сторону, и он не смог избежать столкновения. В салоне находилось 29 человек. Эта авария частично перекрыла движение по трассе.

Следовавший за ними водитель цементовоза «Ивеко» начал резко тормозить, грузовик развернуло, и он полностью перекрыл движение по трассе. А затем началась цепная реакция: машины, двигавшиеся под горку, не могли на льду вовремя остановиться. Движение по трассе было полностью перекрыто несколько часов. Пробка, со слов водителей, растянулась на 10 километров. К счастью, в этих ДТП никто из людей не пострадал.

Авторы: Александр Нефёдов, Виталий Хлыстов.