20 машин столкнулись на Киевской трассе, дорога была полностью перекрыта

Около 20 машин столкнулись утром в понедельник, 5 марта, в нескольких авариях на небольшом участке трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
Первая авария произошла около 9:00 на 115 километре. Дорога на этом участке идёт под гору. За ночь образовалась сильная гололедица. Первыми столкнулись ВАЗ 2107 и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Одесса-Москва. Со слов водителя автобуса, «семёрку» стало бросать из стороны в сторону, и он не смог избежать столкновения. В салоне находилось 29 человек. Эта авария частично перекрыла движение по трассе.
Следовавший за ними водитель цементовоза «Ивеко» начал резко тормозить, грузовик развернуло, и он полностью перекрыл движение по трассе. А затем началась цепная реакция: машины, двигавшиеся под горку, не могли на льду вовремя остановиться. Движение по трассе было полностью перекрыто несколько часов. Пробка, со слов водителей, растянулась на 10 километров. К счастью, в этих ДТП никто из людей не пострадал.
Авторы: Александр Нефёдов, Виталий Хлыстов.
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