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В массовой аварии на Киевской трассе погиб мужчина

05.03.2018 10:14 7 1812 Дмитрий Ивьев
В массовой аварии на Киевской трассе погиб мужчина

Около 22:30 в воскресенье, 4 марта, на 118 километре Киевской трассы в Малоярославецком районе произошла массовая авария, в которой погиб мужчина.

По предварительной информации, водитель грузовика МАН ехал со стороны Калуги и врезался в остановившуюся легковушку «Рено Сандеро». После этого «Рено» врезался в другую фуру, а дальше по цепочке столкнулись ещё два грузовика.

Водитель «Рено» скончался на месте. 55-летнюю пассажирку отвезли в больницу.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Александр Недефов.


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Тэги: дтп происшествие
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