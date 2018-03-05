В массовой аварии на Киевской трассе погиб мужчина

Около 22:30 в воскресенье, 4 марта, на 118 километре Киевской трассы в Малоярославецком районе произошла массовая авария, в которой погиб мужчина.

По предварительной информации, водитель грузовика МАН ехал со стороны Калуги и врезался в остановившуюся легковушку «Рено Сандеро». После этого «Рено» врезался в другую фуру, а дальше по цепочке столкнулись ещё два грузовика.

Водитель «Рено» скончался на месте. 55-летнюю пассажирку отвезли в больницу.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Александр Недефов.