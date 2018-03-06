Главная > Новости > Происшествия

Бомбу не нашли, на Ленина сняли оцепление

06.03.2018 13:00 7 4154 Дмитрий Ивьев
Бомбу не нашли, на Ленина сняли оцепление

Как мы уже рассказывали, во вторник, 6 марта, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Дом профсоюзов на улице Ленина в Калуге.

Полицейским пришлось частично перекрыть улицу Ленина. В результате остановилось движение нескольких троллейбусных маршрутов.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, около 13:00 проверка была завершена, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Движение по улице Ленина открыто.

- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициатора сообщения, - подчеркнули в полиции.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Шевроле Нива» врезалась в МАЗ 06.03.2018 14:43

11-летнюю девочку сбили на Правом берегу 06.03.2018 11:45

Из-за сообщения о бомбе в Калуге перекрыли улицу Ленина 06.03.2018 11:35

После шести аварий Киевскую трассу очистили от наледи 06.03.2018 09:02

В Калуге 4-летний мальчик выпал из троллейбуса 05.03.2018 14:13

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 10 марта, 12:00
Контрольный забег
Калужский бор
сб 10 марта, 14:00
Многонациональный конкурс "Мисс — Этно 2018"
Областной Молодежный центр
вт 13 марта, 18:00
Весенний кубок КВН
Областной Молодежный центр
сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 09 марта, 12:00
Спектакль "Три кота"
Арена КТЗ, ДК
пт 09 марта, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 10 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 10 марта, 11:00
Спектакли "Вязаные истории" и "Кто сказал Мяу?"
Калуга

Концерты

ср 07 марта, 18:00
Концерт "Весна идёт, весне дорогу"
Дом-музей А.Л. Чижевского
ср 07 марта, 19:00
VLNY
КГУ им. К.Э. Циолковского
ср 07 марта, 20:00
Большой сольный концерт GUFа
Синатра (Sinatra)
чт 08 марта, 19:00
"Такая разная любовь", праздничный концерт
Филармония

Кино

Чёрная Пантера
Пятьдесят оттенков свободы
Ночные игры
Мэри и ведьмин цветок
Новости компаний

Проектная декларация ООО «СитиСтрой»

С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание со счета мобильного телефона

Более 10 000 километров оптики построил «Ростелеком» для устранения цифрового неравенства в ЦФО

Самострой требует оформления

Опросы
На калужских дорогах хотят установить больше камер. А на вашу манеру вождения камеры влияют? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.