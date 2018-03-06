Бомбу не нашли, на Ленина сняли оцепление

Как мы уже рассказывали, во вторник, 6 марта, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Дом профсоюзов на улице Ленина в Калуге.
Полицейским пришлось частично перекрыть улицу Ленина. В результате остановилось движение нескольких троллейбусных маршрутов.
Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, около 13:00 проверка была завершена, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Движение по улице Ленина открыто.
- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициатора сообщения, - подчеркнули в полиции.
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