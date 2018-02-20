Картина дня: переполненный травмпункт и жалобы на снег

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 20 февраля.
В калужском травмпункте аншлаг. Из-за скользких тротуаров и улиц только за утро сегодня туда обратились 40 человек. А накануне и вовсе было 120 пациентов.
В горуправе рассказали нам, куда жаловаться на неубранные дороги и тротуары. Запишите номер телефона.
Трагедия произошла в Товарково. Двое пенсионеров поссорились, и один из мужчин убил друга, а потом вывез тело в лес.
Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге. В трёх случаях пострадали дети. Все водители скрылись.
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Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал 19.02.2018 20:00
Срочно требуется кровь ветерану спорта 19.02.2018 16:43
Зажигательные мамочки: как выбирали «Миссис Калуга» 19.02.2018 15:05
Москвичи отказались от реконструкции «купола» 19.02.2018 14:59
Из Калуги в Турцию с Anex Tour и Azur Air 19.02.2018 14:25
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