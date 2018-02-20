Картина дня: переполненный травмпункт и жалобы на снег

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 20 февраля.

В калужском травмпункте аншлаг. Из-за скользких тротуаров и улиц только за утро сегодня туда обратились 40 человек. А накануне и вовсе было 120 пациентов.

В горуправе рассказали нам, куда жаловаться на неубранные дороги и тротуары. Запишите номер телефона.

Трагедия произошла в Товарково. Двое пенсионеров поссорились, и один из мужчин убил друга, а потом вывез тело в лес.

Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге. В трёх случаях пострадали дети. Все водители скрылись.

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