Пенсионер-убийца попал на запись видеорегистратора

В воскресенье, 18 февраля, в полицию поступило сообщение, что на просёлочной дороге в Дзержинском районе неизвестный мужчина выбросил тело. Проезжавший мимо автомобилист спугнул преступника. А по записям видеорегистратора удалось найти подозреваемого.

По версии следствия, 17 февраля вечером пенсионер из Товарково с бывшим коллегой выпивал в своем гараже. Вспомнив старые конфликты по работе, мужчины поссорились.

- В ходе ссоры пенсионер взял отрезок металлического профиля и нанес гостю несколько ударов в область головы и лица, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - На следующий день подозреваемый вернулся в гараж, замыл кровь, а затем в багажнике своего автомобиля вывез тело в лес. На проселочной дороге он попытался избавиться от трупа.