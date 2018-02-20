Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге

В Калуге ищут очевидцев восьми аварий, в которых пострадали пешеходы. Во всех этих случаях водители скрылись с мест ДТП. Среди пострадавших - трое детей, рассказали во вторник, 20 февраля, в УГИБДД по Калужской области.
Днём 12 декабря 2017 года в районе дома 107/103 по улице Салтыкова-Щедрина пешехода сбил водитель, предположительно, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 зеленого цвета.
13 декабря в 19:10 12-летний мальчик попал под колёса в районе дома №56 по улице Кирова.
Сразу двоих детей сбили 14 декабря в 17:00 на разных улицах: на Суворова, 21а - 14-летнюю девочку, на Рылеева, 6 - 16-летнего мальчика-велосипедиста.
Ещё одна похожая авария произошла 17 декабря примерно в 6:50 на Телевизионной, 2а.
Около 19:20 на улице Новой, 7 человека сбил водитель авто с номером, предположительно, *782**.
31 января в 19:30 пешехода сбили на улице Гурьянова, 97.
На улице Никитина, 87 утром 2 февраля человек попал под колёса, предположительно, ВАЗ 2114 черного цвета.
Если вы что-либо знаете про эти происшествия, обращайтесь по адресу: ул.Телевизионная, 3а, каб. 16 или по телефону 547-534, 547-888, 128.
|
Женщина попала под колёса «Ниссана» 20.02.2018 15:37
Фура врезалась в автобус 20.02.2018 12:13
«Дэу» врезался в грузовик на Правом берегу 19.02.2018 14:42
Женщину насмерть сбили на улице Труда 18.02.2018 18:56
В Калуге поезд врезался в бензовоз 18.02.2018 15:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: