Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге

В Калуге ищут очевидцев восьми аварий, в которых пострадали пешеходы. Во всех этих случаях водители скрылись с мест ДТП. Среди пострадавших - трое детей, рассказали во вторник, 20 февраля, в УГИБДД по Калужской области.

Днём 12 декабря 2017 года в районе дома 107/103 по улице Салтыкова-Щедрина пешехода сбил водитель, предположительно, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 зеленого цвета.

13 декабря в 19:10 12-летний мальчик попал под колёса в районе дома №56 по улице Кирова.

Сразу двоих детей сбили 14 декабря в 17:00 на разных улицах: на Суворова, 21а - 14-летнюю девочку, на Рылеева, 6 - 16-летнего мальчика-велосипедиста.

Ещё одна похожая авария произошла 17 декабря примерно в 6:50 на Телевизионной, 2а.

Около 19:20 на улице Новой, 7 человека сбил водитель авто с номером, предположительно, *782**.

31 января в 19:30 пешехода сбили на улице Гурьянова, 97.

На улице Никитина, 87 утром 2 февраля человек попал под колёса, предположительно, ВАЗ 2114 черного цвета.

Если вы что-либо знаете про эти происшествия, обращайтесь по адресу: ул.Телевизионная, 3а, каб. 16 или по телефону 547-534, 547-888, 128.