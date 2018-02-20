Аншлаг в травмпункте: за утро 40 калужан обратились за помощью

Во вторник, 20 февраля, с 6:00 до 11:00 зарегистрировано почти 40 обращений в травмпункт БСМП.
Как сообщают представители больницы, большинство травм получены при падениях из-за сильной гололедицы.
Накануне, 19 февраля, за помощью обратилось около 120 человек с травмами разной степени тяжести.
Калужан призывают быть внимательными на улице.
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