Аншлаг в травмпункте: за утро 40 калужан обратились за помощью

Во вторник, 20 февраля, с 6:00 до 11:00 зарегистрировано почти 40 обращений в травмпункт БСМП.

Как сообщают представители больницы, большинство травм получены при падениях из-за сильной гололедицы.

Накануне, 19 февраля, за помощью обратилось около 120 человек с травмами разной степени тяжести.

Калужан призывают быть внимательными на улице.