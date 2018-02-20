Куда жаловаться на неубранные дороги и тротуары

В Калуге жалобы жителей на неубранные от снега улицы и тротуары принимает Центральная диспетчерская служба. Об этом во вторник, 20 февраля, нам рассказали в городской управе.

Оставлять свои заявки можно по единому телефону 8-800-450-10-02.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.