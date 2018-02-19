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Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал

19.02.2018 20:00 0 337 Дмитрий Ивьев
Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 19 февраля.

В Калуге выбрали главную замужнюю маму. Наш большой фоторепортаж с конкурса «Миссис Калуга» смотрите по ссылке.

В Калуге ударят 20-градусные морозы. На 23 Февраля будет непривычно холодно.

Скандал разгорелся после перформанса в Никола-Ленивце. На Масленицу там сожгли готическое сооружение, напоминающее своим видом католический храм.

Москвичи отказались от реконструкции «купола». Здание по-прежнему пустует.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество

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