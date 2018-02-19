Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 19 февраля.
В Калуге выбрали главную замужнюю маму. Наш большой фоторепортаж с конкурса «Миссис Калуга» смотрите по ссылке.
В Калуге ударят 20-градусные морозы. На 23 Февраля будет непривычно холодно.
Скандал разгорелся после перформанса в Никола-Ленивце. На Масленицу там сожгли готическое сооружение, напоминающее своим видом католический храм.
Москвичи отказались от реконструкции «купола». Здание по-прежнему пустует.
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Картина дня: массовая авария и афиша Масленицы 16.02.2018 20:00
Картина дня: ажиотаж в МРЭО и пятая попытка Дворца спорта 15.02.2018 20:00
Картина дня: проблемы с выпускными и самые необычные имена 14.02.2018 20:00
Картина дня: водный апокалипсис и снос магазинов 13.02.2018 20:00
Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп 12.02.2018 20:00
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