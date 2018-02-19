Зажигательные мамочки: как выбирали «Миссис Калуга»

В этом году калужане проводили зиму не только блинами и сжиганием готического сооружения, но и состязанием среди замужних женщин. На титул самой очаровательной и привлекательной миссис претендовали 10 жительниц Калуги в возрасте от 24 до 35 лет, воспитывающие одного-двух детей.

Зрители пришли на финал, как на светский раут. Женщины - в вечерних платьях в пол с открытыми плечами и небрежно наброшенными меховыми накидками. Дети и мужчины - тоже при полном параде. Гости несли охапки цветов и воздушные шарики. Пожалуй, столько презентов за выступление получает не каждый поп-исполнитель.

Но, увы, зал едва ли был заполнен наполовину.

Пока конкурсантки наводили марафет за кулисами, их родственники шуршали флаерами, рассматривая фото участниц:

- Все девушки красивые!

- Нет, ну нашей-то всё равно равной нет! – шептались женщины в первом ряду.

Конкурс начался с задержкой. Подуставшие зрители, увидев, как по сцене вышагивают совсем юные создания, растерялись: а туда ли они попали? Оказалось, перед началом организаторы решили устроить показ одного из магазинов детской и подростковой одежды.



Строгое жюри.

И лишь через час на сцене появились участницы. Весь вечер женщины дефилировали в чёрных нарядах, только в творческом конкурсе и последнем выходе сменив их на яркие вечерние платья.



Анастасия ФИТИСОВА, 29 лет, юрист, воспитывает двух сыновей. У женщины много увлечений – от выпечки тортов до мотоспорта. Считает, что важно быть красивой в душе, а также, что мир спасёт не только красота, но и знание закона.

- Конкурс «Миссис Калуга-2018» - это одно из самых значимых культурных событий в жизни нашего города. Участвовать в нём мечтают практически все, а решаются немногие, - считает Анастасия, подчёркивая, что для неё не существует безвыходных ситуаций.



Мария КАСЬЯНОВА, 31 год, инструктор по фитнесу, двое детей. Танцует, рисует, любит делать подарки своими руками. Считает, что у неё развита интуиция.

- Я пришла на конкурс за победой, победой над собой, над своими страхами и комплексами, для поднятия самооценки. За эмоциями! Когда стоишь на сцене, испытываешь непередаваемые чувства! Я пришла на конкурс для самореализации, раскрыться ещё больше как женщина, раскрыть свои таланты, и, конечно же, для новых знакомств!



Виктория КРАСА, 35 лет, двое сыновей. Боится высоты, имеет высшее художественное образование. Родилась в Тольятти. Любит розовый цвет. Женщина призналась, что мечтает жить в Чехии.

- Участие в конкурсе, как приключение. Это возможность разбавить свои серые будни яркими красками, получить опыт и положительные эмоции.



Алёна ЕГОРОВА,29 лет, предприниматель, создатель студии женской одежды, воспитывает сына.

- Конкурс - это что-то новое в моей жизни, непривычное. Он дает мне испытать волну новых эмоций, в этом я вижу свое развитие!



Кристина АМЕЛИЧЕВА, 29 лет, детский хореограф, воспитывает сына.

- Это конкурс, в котором должна принять участие каждая женщина для того, чтобы почувствовать себя женщиной, прежде всего! Суть конкурса очень многогранна, ведь это возможность проявить себя во многих сферах жизни: как мама, как жена, как творческая натура, проявить себя даже в тех аспектах, о которых, возможно, не знают даже самые близкие люди, чему будут приятно удивлены.



Нина КОВАЛЁВА, 27 лет, менеджер, воспитывает двоих детей.

- Для меня это исполнение детской мечты! Опыт, знакомства, приобретение новых навыков и самоутверждение!



Дарья ФЁДОРОВА, 29 лет, мама двухлетнего сына, пишет об опыте материнства в социальных сетях.

- Для меня конкурс «Миссис Калуга» -это интересно, ново, необычно. Это то, чего я никогда раньше не делала, это то, что разнообразило мою жизнь.

Женщина мечтает всей семьей жить за городом. Ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом.



Полина ГРЕКОВА, 24 года, менеджер, мечтает объехать весь мир. Призналась, что верит в чудеса.

- Для меня понятие миссис - это не самая красивая, как девушки с обложки с заученными-вымученными идеалами о параметрах, не самая успешная и не самая умная. Для меня миссис - это образ жизни. Недостаточно лишь иметь статус замужней женщины или мамы. Миссис гармонична и элегантна по своей натуре. Она поистине борец за свою семью и детей. И неважно в халате или вечернем платье, с прической из салона или утренним хвостом. Она пример, на который хочется равняться. Она муза, которая вдохновляет!



Евгения ШИРОКОВА, 28 лет, мама двоих сыновей, банковский работник, имеет диплом переводчика.

- Для меня конкурс «Миссис Калуга» - это путешествие в сказку, возможность оказаться в новых для меня обстоятельствах, отвлечься от мамских будней, переключиться и почувствовать себя принцессой. Это множество новых знакомств, все участницы яркие и интересные личности! И, конечно, испытание на прочность, выход из зоны комфорта, ведь по жизни я тихий, скромный человек, выступление перед огромной аудиторией для меня очень волнительно!

Считает себя счастливым человеком, увлекается рукоделием, любит готовить.



Ирина СИНИЦЫНА, 27 лет, по образованию юрист, в прошлом профессионально занималась баскетболом, имеет второй взрослый разряд.

- Прежде всего, конкурс поднимает самооценку и даёт возможность раскрыть свои таланты. Здесь проявляются настоящие качества и характер женщины, ведь, чтобы дойти до финала, нужно проделать огромную работу над собой и только сильные, волевые и уверенные в себе девушки доходят до финала. Конкурс поменял меня в корне, я стала намного увереннее в себе.

Ирина считает, что главное предназначение женщины – материнство. Мама 7-летнего сына, всё свободное время проводит с ним.

Сначала конкурсантки ритмично двигались под музыку, стараясь обаять публику и зрителей. Затем они рассказывали о себе в видео-визитке.

Потом были дефиле в строгих офисных костюмах, спортивный выход и, конечно же, творческий конкурс. В нём-то они и проявили себя по-настоящему.



Анастасия Фитисова показала шоу мыльных пузырей.



Мария Касьянова в сольном танце рассыпала по сцене блёстки.



Виктория Краса также использовала в номере блёстки. Сначала она водила клеем по бумаге, а в конце добавила блёсток, в результате на холсте появилась Мерлин Монро.



Алёна Егорова танцевала танго. В какой-то момент она поскользнулась на блёстках, но не растерялась и продолжила номер.



Кристина Амеличева исполнила номер вместе с финалисткой прошлого года, который назывался «Другая сторона любви».



Нина Ковалёва сыграла на синтезаторе, а её брат Кирилл исполнил битбокс.



Дарья Фёдорова прочла стихотворение «Я видел, как плачет мама». Номер получился таким проникновенным, что зрительницы украдкой смахивали слёзы.



Полина Грекова вместе с мужем разыграла «Монолог хорошенькой дамочки» по пьесе Чехова.



Евгения Широкова продемонстрировала безупречную фигуру, исполняя танец живота.



Ирина Синицына показала зажигательный цыганский танец. Зал ревел от восторга.

В завершении вечера женщины предстали перед зрителями во всём блеске – в вечерних нарядах.

Все конкурсантки выглядели уверенно, будто регулярно выступают перед публикой. Поэтому предугадать решение жюри оказалось невозможно. Видимо, оно далось им непросто – совещание длилось 45 минут, участницы и то меньше времени провели перед публикой.

Организатор конкурса попросила на сцену выйти Ольгу Родькину, женщина воспитывает 5 дочерей. За это ей вручили ленту с надписью «Супер мама». Хотя сама Ольга в финале не участвовала.

- Для меня это большая неожиданность. Пришла просто поддержать участниц, - призналась Ольга.

Каждая конкурсантка была удостоена всевозможных титулов и подарков.



Финалистки прошлого года сделали свой «королевский выбор», вручив ленту с одноименным названием Марии Касьяновой.



Приз зрительских симпатий достался Алёне Егоровой.



Второй «Вице-миссис» стала Кристина Амеличева.



Первой «Вице-миссис» – Ирина Синицына. Семилетний сын Ирины выбежал на сцену, прижался к маме и заплакал. В качестве приза Ирина получила бриллиантовую подвеску на золотой цепочке.



А главный титул достался Полине Грековой. Она-то и будет представлять наш регион в национальном конкурсе красоты Missis World Russia, а если и там ей не будет равных, тогда и нашу страну в финале международного конкурса Missis World.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.