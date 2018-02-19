Скандал разгорелся после перформанса в Никола-Ленивце

Как мы рассказывали, Масленицу в арт-парке Никола-Ленивец решили отметить необычным образом. В субботу, 17 февраля, там предали огню 30-метровую скульптуру, названную создателями «Пламенеющая готика».
После того, как в СМИ были опубликованы фотографии с мероприятия с провокационными заголовками «В Никола-Ленивце сожгли «храм», разгорелся настоящий скандал.
- Надо проверять, кто это сделал и зачем, - заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг КИПШИДЗЕ радиостанции «Говорит Москва». - Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы.
Зрители лишь удивлялись, почему в пылающем сооружении увидели храм, а не замок.
- Я получил в свой адрес ряд комментариев, в том числе от лиц духовенства, со словами о том, что в Никола-Ленивце произошло кощунственное действие. Считаю, что это какая-то ошибка, - написал на своей страничке Facebook художник и основатель арт-парка Николай ПОЛИССКИЙ. - Наш фестиваль и мое творчество известно тем, что решает проблемы архитектуры, искусства и с этой территории я не собирался и не собираюсь в будущем выходить. Вопросы политики, религии, национальностей и всякого рода разжигание конфликтов или оскорбления искренних чувств табуированы для деятельности художников в нашем парке. На Масленицу 2018 мы решили использовать архитектурный стиль «Пламенеющая готика» для создания огненной скульптуры. Этот стиль был использован не только в создании готических культовых сооружений, но и в архитектуре светских зданий: замков, университетов, судов. Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костёр, который выстроен в стиле готического здания.
Ни одного культового символа в моей работе не было и не могло быть. К сожалению, стоит нескольким людям разжечь в интернете дискуссию на болезненную тему, как уже никто не хочет разбираться и слушать друг друга. Шквал едких интернет-комментаторов обрушивается на художника и священнослужителей, заставляя их комментировать то, чего не было. Обращаюсь ко всем, для кого моя работа показалась оскорбительной. В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально, но обвинять меня в сожжении храма это чересчур. Я готов и надеюсь на диалог с представителями католической или православной церквей. Если, разобравшись в деталях, они обнаружат что-то кощунственное в адрес веры, я готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению насколько это возможно в современном мире. Как я уже говорил, для меня разжигание розни или оскорбление веры являются запретной и недопустимой темой для творчества.
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