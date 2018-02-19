В Калуге ударят 20-градусные морозы

В понедельник, 19 февраля, сохранится облачная погода, время от времени будет идти небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -3..-1 градусов. Ветер западный, 3-8 м/сек.

Во вторник ночью столбики термометров покажут около -10. Днём будет -6..-4. Местами возможен небольшой снег.

В среду, 21 февраля, ночью температура воздуха опустится до -17, днём – до -11..-9 градусов.

В четверг, 22 февраля, ночью прогнозируемая температура воздуха -21..-19, по области ещё ниже – до -23. Днём будет -12..-10. Такая холодная погода для этого периода года считается аномальной.

В праздничные выходные морозы окрепнут, и ночью будет до -25 градусов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.