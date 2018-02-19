Москвичи отказались от реконструкции «купола»

Попытки заключить концессионное соглашение по реконструкции «купола» бывшего рынка в Калуге закончились неудачей. Единственный участник открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения ООО «Единый оператор» (г. Москва) в условленный срок не представил свои предложения.

Как мы рассказывали, конкурс был объявлен горуправой 17 августа 2017 года. Согласно договору, срок концессии должен составить 49 лет. Реконструировать «купол» концессионер обязан в течение трёх лет после подписания соглашения. В частности, ему в обязанности вменялось создание 16 зон отдыха.

Предполагалось, что объём инвестиций в проект составит не менее 450 миллионов. Ещё порядка 30 млн. инвестор должен вложить в реконструкцию общественного туалета, который находится рядом с «куполом». Общий размер концессионной платы за весь период действия договора – не менее 48 млн. 775 тыс. рублей.

В договоре также была обозначена социальная составляющая проекта. Перечень льготных услуг был довольно обширный. Речь шла о том, чтобы, например, дети до 7 лет и дети-инвалиды до 14 могли посещать детский центр бесплатно, а дети из многодетных семей имели право на 50%-ную скидку. Бесплатное посещение предполагалось и во время школьных каникул, кроме летних. Бесплатными обещали сделать не менее четверти кружков, которые планировалось открыть на базе центра.

Спустя месяц, 19 сентября 2017 года, городской голова издал новое постановление, которое внесло в предыдущее некоторые изменения. Так, общий размер концессионной платы уменьшился на 3 млн. рублей. Кроме того, городской голова практически полностью избавил концессионера от социальной нагрузки. В новой редакции перечень бесплатных услуг выглядит более чем скромно. Инвестор обязан ежемесячно предоставлять городу 100 билетов на бесплатное посещение Центра детьми из социально незащищённых слоёв населения.

Концессионера для «купола» нашли со второй попытки. Столичная компания «Единый оператор» оказалась единственным участником конкурса. Свои предложения она должна была представить до 16 февраля. По какой причине организация отказалась от участия в конкурсе, а также какая судьба ждёт теперь здание рынка, на данный момент неизвестно.