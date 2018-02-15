Картина дня: ажиотаж в МРЭО и пятая попытка Дворца спорта

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 15 февраля.
ГИБДД бьёт тревогу. Калужане бросились менять права после слухов о введении обязательного тестирования по ПДД. Остаётся только догадываться, почему все эти водители не хотят сдавать экзамен.
Для Дворца спорта, который хотят возвести на месте стадиона «Центральный», снова ищут подрядчика. Это будет уже пятая попытка.
Светофоры по-новому заработали на перекрёстке улиц Суворова и Рылеева. Опубликованы новые схемы.
Лишние знаки убрали на улице Генерала Попова. Ещё на прошлой неделе там заработали светофоры, но по знакам можно было ехать только направо.
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Картина дня: проблемы с выпускными и самые необычные имена 14.02.2018 20:00
Картина дня: водный апокалипсис и снос магазинов 13.02.2018 20:00
Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп 12.02.2018 20:00
Картина дня: африканцы едут в Калугу 09.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег 08.02.2018 20:00
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