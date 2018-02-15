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Пошли на пятый круг: для Дворца спорта снова ищут подрядчика

15.02.2018 12:50 38 2733 Оксана КОЛОСОВА
Пошли на пятый круг: для Дворца спорта снова ищут подрядчика

В среду, 14 февраля, начался приём заявок на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика, который построит в Калуге Дворец спорта. Это уже пятая по счёту попытка. В этот раз в аукционной документации появились некоторые изменения. Теперь начальная стоимость контракте составляет 3 млрд. 820 млн. рублей – данная сумма на 89 миллионов рублей больше предыдущей.

За эти средства подрядчик должен построить спорткомплекс, который включает в себя три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый, – ледовое поле со зрительным залом на 2-3 тысячи мест, зал игровых видов спорта, фитнес-центр и 15-этажную гостиницу. Сроки строительства – 2 года 8 месяцев с даты заключения контракта.

Заявки принимаются до 2 марта. Электронный аукцион состоится 5 марта.

Напомним: предыдущие четыре попытки найти подрядчика для Дворца спорта потерпели фиаско. В двух случаях желающих участвовать в торгах не было вообще, в третий раз поступила одна заявка – её направило ООО «Горно-Строй» (Алтайский край). Но из-за того, что компания подала не все требуемые документы, её к конкурсу не допустили.

В декабре 2017 года состоялся ещё один аукцион – четвёртый по счёту – с единственным участником в лице всё той же организации из Алтайского края. В этот раз её заявка соответствовала всем требованиям. С данной компанией и планировалось заключить госконтракт на строительство Дворца спорта. Однако в январе неожиданно выяснилось, что организация не предоставила должного пакета документов, который необходим для подписания контракта, то есть фактически она отказалась от участия в проекте. Что стало причиной такого решения, неизвестно.

Уважаемые читатели!
Как вы думаете, удастся ли с пятой попытки найти подрядчика для Дворца спорта? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество спорт дворец спорта

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