Светофоры по-новому заработали на перекрёстке Суворова и Рылеева

15.02.2018 14:30 3827 Дмитрий Ивьев

В четверг, 15 февраля, в Калуге изменится режим работы светофоров на перекрёстке улиц Рылеева и Суворова. Как рассказали нам в пресс-службе горуправы, изменена очередность включения разрешающего сигнала на дополнительной секции светофора. Теперь включение стрелки будет происходить одновременно с основным сигналом светофора, и продолжит работать после включения красного.





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