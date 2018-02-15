Светофоры по-новому заработали на перекрёстке Суворова и Рылеева

В четверг, 15 февраля, в Калуге изменится режим работы светофоров на перекрёстке улиц Рылеева и Суворова.
Как рассказали нам в пресс-службе горуправы, изменена очередность включения разрешающего сигнала на дополнительной секции светофора.
Теперь включение стрелки будет происходить одновременно с основным сигналом светофора, и продолжит работать после включения красного.
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