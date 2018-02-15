Лишние знаки убрали на улице Генерала Попова

На минувшей неделе на перекрёстке улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда в Калуге заработали светофоры. Однако на перекрёстке оставались знаки «Поворот только направо», установленные там ранее.
Многие водители после включения светофора начали игнорировать требование этих знаков. В среду, 14 февраля, лишние знаки убрали. Об этом сообщили местные жители в группе «Правобережье Калуги».
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