Лишние знаки убрали на улице Генерала Попова

На минувшей неделе на перекрёстке улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда в Калуге заработали светофоры. Однако на перекрёстке оставались знаки «Поворот только направо», установленные там ранее.

Многие водители после включения светофора начали игнорировать требование этих знаков. В среду, 14 февраля, лишние знаки убрали. Об этом сообщили местные жители в группе «Правобережье Калуги».