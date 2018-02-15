Калужане бросились менять права после слухов о введении обязательного экзамена

В последние дни в Калужской области резко увеличилось количество водителей, желающих заменить удостоверение и получить новое со сроком действия 10 лет. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД.

- Высокий спрос на эту государственную услугу вызвали публикации СМИ о предполагаемом введении требований о сдаче теоретического экзамена по ПДД перед допуском к замене водительского удостоверения, чей срок действия истекает, - отмечают в инспекции.

При этом в ГИБДД подчёркивают, что ввести теоретический экзамен предложили в Российским союзе автошкол. Однако это предложение пока никем на законотворческом уровне не рассматривается.

- Искусственно вызванный ажиотаж привел к увеличению количества граждан, желающих заменить водительское удостоверение, хотя срок действующего доходит до 3 лет, - говорят в ГИБДД.