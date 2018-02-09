Картина дня: африканцы едут в Калугу

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 9 февраля.
Международная федерация футбола сегодня официально подтвердила, что во время чемпионата мира летом в Калуге будет базироваться сборная Сенегала - сильнейшая команда Африки. Напомним, мы об этом писали ещё в январе, но калужские власти всё опровергали. Сенегальцы будут жить и тренироваться на Правом берегу.
В начале новой недели опять ударят морозы. А на выходных возможны снегопады.
Конфликт между молодой мамой и врачом произошёл в Малоярославце. Ситуацию нам прокомментировали в Минздраве.
Утром в пятницу в калужских группах в социальных сетях появилась информация об исчезновении таксиста. Якобы мужчина выполнял заказ накануне вечером в районе села Льва Толстое, нажал тревожную кнопку недалеко от Киевской трассы и больше на связь не выходил. Но позже водителя нашли в Москве.
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Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег 08.02.2018 20:00
Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос 07.02.2018 20:00
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом 02.02.2018 20:00
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