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Картина дня: африканцы едут в Калугу

09.02.2018 20:00 0 1177 Дмитрий Ивьев
Картина дня: африканцы едут в Калугу

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 9 февраля.

Международная федерация футбола сегодня официально подтвердила, что во время чемпионата мира летом в Калуге будет базироваться сборная Сенегала - сильнейшая команда Африки. Напомним, мы об этом писали ещё в январе, но калужские власти всё опровергали. Сенегальцы будут жить и тренироваться на Правом берегу.

В начале новой недели опять ударят морозы. А на выходных возможны снегопады.

Конфликт между молодой мамой и врачом произошёл в Малоярославце. Ситуацию нам прокомментировали в Минздраве.

Утром в пятницу в калужских группах в социальных сетях появилась информация об исчезновении таксиста. Якобы мужчина выполнял заказ накануне вечером в районе села Льва Толстое, нажал тревожную кнопку недалеко от Киевской трассы и больше на связь не выходил. Но позже водителя нашли в Москве.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 7 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: картина дня общество

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