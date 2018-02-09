В начале новой недели опять ударят морозы

В пятницу, 9 февраля, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха в Калуге составит -5..-3 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление высокое – 750 мм рт.ст.

В субботу ночью столбики термометров покажут -10..-8, днём будет -5..-3. Пройдут небольшие осадки, будет дуть холодный ветер.

В воскресенье, 11 февраля, ночью прогнозируемая температура воздуха -8..-6, днём -4..-2 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

В начале следующей недели похолодает, но ветер ослабнет. Ночью ожидаются морозы до -19 градусов, днём в пределах -10..-5.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.