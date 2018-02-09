«Пропавшего» таксиста нашли в Москве

Утром в пятницу, 9 февраля, в калужских группах в социальных сетях появилась информация об исчезновении таксиста. Якобы мужчина выполнял заказ накануне вечером в районе села Льва Толстое, нажал тревожную кнопку недалеко от Киевской трассы и больше на связь не выходил.

Ситуацию нам прокомментировали в УМВД по Калужской области:

- В настоящее время сотрудникам полиции удалось связаться в телефонном режиме с данным гражданином. Со слов водителя, он находится в Москве, его жизни и здоровью ничего не угрожает.