«Пропавшего» таксиста нашли в Москве

Утром в пятницу, 9 февраля, в калужских группах в социальных сетях появилась информация об исчезновении таксиста. Якобы мужчина выполнял заказ накануне вечером в районе села Льва Толстое, нажал тревожную кнопку недалеко от Киевской трассы и больше на связь не выходил.
Ситуацию нам прокомментировали в УМВД по Калужской области:
- В настоящее время сотрудникам полиции удалось связаться в телефонном режиме с данным гражданином. Со слов водителя, он находится в Москве, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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