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Молодая мама: «Врач отказался осмотреть ребёнка, а заместитель главного врача показал фигу»

09.02.2018 16:24 23 3749 Елена Французова
Молодая мама: «Врач отказался осмотреть ребёнка, а заместитель главного врача показал фигу»

В среду, 7 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» жительница Малоярославца Ксения Комарова пожаловалась на хамское поведение детского педиатра.

Женщина рассказала, что в январе с 3-летней дочкой, заболевшей бронхитом, пришла на приём в поликлинику. Там выяснилось, что их участковый врач заболел, поэтому им предложили по «живой» очереди попасть к одному из педиатров.

- Когда я пришла к педиатру С. П. Третьяк, и объяснила ей всю ситуацию, она ответила: «Выйдите из кабинета. Сначала я буду принимать своих!» - написала Ксения.

Ксения пошла к заведующему. Вместе с ним она добилась того, чтобы её ребёнка приняли в порядке очереди, а не тогда, когда врач обслужит всех «своих» пациентов. Перед осмотром девочки педиатр и молодая мама успели поругаться, как отмечает Ксения, «без оскорблений и рукоприкладства».

- 29 января я прихожу на осмотр, стою в очереди 2 часа, захожу к гражданке Третьяк. И она с ехидной улыбкой сообщает мне о том, что не будет осматривать мою дочь, мотивирует тем, что написала отказ на осмотр моего ребёнка. Я решила сходить к главному боссу нашей поликлиники, но его на месте не оказалось. Когда я потребовала копию отказа Третьяк, мне в прямом смысле этого слова показали фигу. Это сделал заместитель главного врача Дорожжин.

За комментарии мы обратились в Минздрав Калужской области.

Там подтвердили, что конфликт между мамой и врачом действительно был.

- Заявительница признает, что между ней и педиатром произошел конфликт, - говорится в сообщении министерства. - При этом акцентирует: «Прошу заметить, без оскорблений и рукоприкладства». Однако оскорбления в адрес врача Третьяк были, причем в достаточно грубой форме. Этому есть свидетели. Поэтому врачом была составлена докладная записка на имя главного врача с просьбой назначить пациентке другого врача. Она имеет на это право согласно ст.21 Федерального закона №323-ФЗ. В таких случаях копию письменного отказа педиатра руководитель медицинского учреждения предоставлять гражданам не обязан, поскольку докладная записка является локальным документом, предназначенным только для внутреннего использования в организации. При посещении поликлиники 29 января мама сразу, минуя регистратуру, прошла к кабинету педиатра Третьяк, что является грубым нарушением маршрутизации. Учитывая ранее оформленную докладную записку врача и окончание времени приема этого педиатра, ребенок был принят другим педиатром вне очереди. Следует отметить, что гражданка Комарова затрудняла работу поликлиники, в нелицеприятной форме требуя объяснений у регистратуры, заместителя главного врача, фотографируя таблички на кабинетах. Педиатр Малоярославецкой ЦРБ С.П. Третьяк является хорошим специалистом, пользуется заслуженным уважением у коллег и пациентов. В адрес врачи неоднократно поступали благодарности. Жалоб на С.П. Третьяк ранее не было. Считаем, что данный случай относится к числу тех, когда врач практически беззащитен перед хамством и оскорблениями. К сожалению, подобных примеров сегодня немало. Например, широкий резонанс в обществе имели случаи отказа пропустить машину скорой помощи или нападений на медработников.


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Тэги: здравоохранение общество

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