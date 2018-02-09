Сенегал в Калуге – это не фейк!

В пятницу, 9 февраля, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём официальном сайте список отелей и тренировочных баз всех 32 команд-участниц Чемпионата мира 2018 года, который впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны.
Данные, размещённые на портале ФИФА, подтверждают информацию о том, что в Калуге будет базироваться футбольная команда из Сенегала. Публикацию об этом мы разместили ещё 18 января, однако в правительстве Калужской области новость назвали фейковой и рекомендовали не размещать её на своих ресурсах.
- Информация о приезде команды Сенегала в Калугу, как это модно сейчас называть, просто очередной фейк, - комментировали изданию «МК» в Калуге в региональном министерстве спорта. – Команда, которая будет тренироваться на площадках Калуги, будет названа только к 15 февраля, когда будут подписаны все договоры о размещении.
Добавим, сборная Сенегала определилась с тренировочной базой в числе последних. Спортсменов поселят в гостинице на улице Трамплинной. Готовиться к чемпионату они будут на тренировочной площадке «Спутник», которая находится на Тульском шоссе.
Как сообщает сайт ФИФА, во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалёку друг от друга. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты.
Сборная Сенегала на данный момент занимает 23 место в рейтинге ФИФА – это лучший показатель среди африканских команд. За свою историю Сенегал принимал участие в чемпионате мира всего один раз – в 2002 году. Но на том турнире дебютанты преподнесли сенсацию, сначала обыграв Францию, а потом выйдя в 1/4 финала. В том же году сенегальцы заняли второе место на Кубке Африканских наций. Из последних достижений можно отметить выход в 1/4 финала на Кубке Африканских наций 2017 года.
На чемпионате мира-2018 сборная Сенегала сыграет минимум три матча: в Москве, Екатеринбурге и Самаре. Её соперниками на групповом этапе станут Польша, Япония и Колумбия.
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