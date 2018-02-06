Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 6 февраля.
Жители Правобережья вечером 5 февраля по 2-3 часа добирались домой. Среди застрявших на мосту была и наш корреспондент. Её впечатления в репортаже «Зараза ты педальная!» Калужане три часа добирались с работы домой».
В травмпункте аншлаг. За день к врачам обратились 95 калужан. В основном у людей - переломы рук или ног.
Медведев выделил миллиард на калужский Дворец спорта. Возможно, подрядчика смогут найти уже в этом году.
В Калуге начался суд по делу доктора Ругина. Мы уже подробно рассказывали об этой истории и будем следить за разбирательством в суде.
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Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом 02.02.2018 20:00
Картина дня: резкие морозы, суд над министром и красная икра 31.01.2018 20:00
Картина дня: рекордная зарплата и санкции США 30.01.2018 20:00
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