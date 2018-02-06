Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 6 февраля.

Жители Правобережья вечером 5 февраля по 2-3 часа добирались домой. Среди застрявших на мосту была и наш корреспондент. Её впечатления в репортаже «Зараза ты педальная!» Калужане три часа добирались с работы домой».

В травмпункте аншлаг. За день к врачам обратились 95 калужан. В основном у людей - переломы рук или ног.

Медведев выделил миллиард на калужский Дворец спорта. Возможно, подрядчика смогут найти уже в этом году.

В Калуге начался суд по делу доктора Ругина. Мы уже подробно рассказывали об этой истории и будем следить за разбирательством в суде.

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