Скользкий город: за день 95 калужан попали в травмпункт

В понедельник, 5 февраля, в травмпункт БСМП в Калуге обратились 95 человек.

Большинство пострадавших получили травмы в результате падения на улице. Последствия оказались тяжелыми - переломы рук и ног.

Как рассказали нам в калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко, в связи с гололедицей ежедневно в травмпункт обращаются 70-80 человек.

Врачи призывают калужан быть аккуратнее не только на улице, но и во время занятий спортом. В БСМП поступали пациенты, которые травмировались на катке и одном из горнолыжных курортов области. Лыжника пришлось даже оперировать.