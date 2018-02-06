Медведев выделил миллиард на калужский Дворец спорта

Как мы рассказывали, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ недавно сообщил, что в этом году 11 регионов получат деньги на строительство спортивных объектов. Всего на эти цели предусмотрено порядка 3,7 миллиарда рублей.
Во вторник, 6 февраля, было опубликовано распоряжение правительства о распределении субсидий. На строительство Дворца спорта Калуга получит в этом году миллиард рублей.
Напомним, этот объект собираются строить на месте стадиона «Центральный». Ориентировочная стоимость - 3,731 миллиарда рублей.
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