Медведев пообещал дать деньги на Дворец спорта в Калуге

В четверг, 1 февраля, на заседании правительства России премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что в этом году 11 регионов получат деньги на строительство спортивных объектов, которые не вошли в федеральную целевую программу. Всего на эти цели предусмотрено порядка 3,7 миллиарда рублей.

- Сегодня мы распределим основную часть этих денег – 3,272 миллиарда, - рассказал Медведев. - Благодаря этому появятся новые комплексы и дворцы спорта в Калуге, Махачкале, Саранске, Тыве, стадионы для игры в регби в Московской области, центр волейбола в Новосибирске, дворец водного спорта в Саратове, а в Астраханской области центр водных и гребных видов спорта. Оставшиеся средства будут распределены Минспортом на строительство трёх объектов в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Владимирской области. Там будут построены спорткомплексы и крытый каток.

Сколько именно денег получит Калуга, пока не сообщается.

Напомним, что Дворец спорта собираются строить на месте стадиона «Центральный». Стоимость объекта - 3, 731 миллиарда рублей.