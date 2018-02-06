В Калуге начался суд по делу доктора Ругина

Во вторник, 6 февраля, в Калужском областном суде начался судебный процесс по уголовному делу, фигурантами которого являются трое докторов: известный в нашем регионе акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр РУГИН и двое врачей Жуковской ЦРБ – заведующая отделением акушерства и гинекологии Шелабия ХАЛИЛОВА и врач-педиатр Татьяна ВАСИЛЬЕВА. Им предъявлено обвинением по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по самой тяжкой – «Умышленное убийство».
По версии следствия, 28 декабря 2015 года Халилова и Васильева при соучастии Ругина «своим бездействием умышленно причинили смерть живорождённому недоношенному младенцу, не предприняв необходимых и обязательных мер для его выживания».
Доктора настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. По имеющейся у нас информации, врачи пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались, поскольку малыш родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания, в лечебном учреждении отсутствовал неонатолог-реаниматолог, а также высокотехнологичное медицинское оборудование для реанимации таких новорождённых.
Первое установочное заседание проходит в закрытом режиме. Скорее всего уголовное дело будет рассматривать суд присяжных.
|
Скользкий город: за день 95 калужан попали в травмпункт 06.02.2018 14:01
Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
Калуга и Москва обменяются днями 05.02.2018 16:52
Артамонов запустил «Клён» 05.02.2018 14:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: