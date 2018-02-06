В Калуге начался суд по делу доктора Ругина

Во вторник, 6 февраля, в Калужском областном суде начался судебный процесс по уголовному делу, фигурантами которого являются трое докторов: известный в нашем регионе акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр РУГИН и двое врачей Жуковской ЦРБ – заведующая отделением акушерства и гинекологии Шелабия ХАЛИЛОВА и врач-педиатр Татьяна ВАСИЛЬЕВА. Им предъявлено обвинением по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по самой тяжкой – «Умышленное убийство».

По версии следствия, 28 декабря 2015 года Халилова и Васильева при соучастии Ругина «своим бездействием умышленно причинили смерть живорождённому недоношенному младенцу, не предприняв необходимых и обязательных мер для его выживания».

Доктора настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. По имеющейся у нас информации, врачи пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались, поскольку малыш родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания, в лечебном учреждении отсутствовал неонатолог-реаниматолог, а также высокотехнологичное медицинское оборудование для реанимации таких новорождённых.

Первое установочное заседание проходит в закрытом режиме. Скорее всего уголовное дело будет рассматривать суд присяжных.