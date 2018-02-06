«Зараза ты педальная!» Калужане три часа добирались с работы домой

- Оксана, вы очень сильно торопитесь домой? – поинтересовался вечером в понедельник, часа за полтора до окончания рабочего дня, один мой коллега. – Думаю, быстро вы сегодня не доберётесь.

После чего показал видео с камер наблюдения, установленных в районе Гагаринского моста. По полосе на въезд в город транспорт двигался довольно резво, в то время как противоположная сторона – въезд на Правый – стояла глухо. К 18:00 ситуация только усугубилась.

Рассудила, что в ближайший час-полтора, когда люди начнут массово возвращаться с работы, станет только хуже, зато потом, наверняка, пробки будут поменьше. Это время решила скоротать с помощью прогулки по магазинам. Оказавшись на Кирова, слегка опешила: вся улица стояла, затор начинался где-то за Сквером медсестёр.

Вопреки моим ожиданиям, через полтора часа меньше он не стал. Я немного подождала маршрутку на остановке возле «21 века». Потом прикинула, сколько она будет ехать до 6-й школы, и отправилась туда в надежде, что так я доберусь до дома быстрее. Однако расчёт оказался неверным: сквер Мира, улица Гагарина были полностью забиты транспортом, который стоял на месте и не двигался. Совсем.

Народу на остановке была целая демонстрация. Некоторые ждали маршрутку уже минут 40.

- Прыгай, малыш, прыгай! Главное, не стой на месте! – подбадривала женщина своего сына, мальчика лет пяти. Тот послушно пританцовывал.

С детьми, кстати, стояли многие. Минут через 15 кто-то не выдерживал – в городе как раз началось похолодание – и убегал греться в расположенный неподалёку торговый центр.

Наконец, транспорт медленно начал двигаться. Мимо остановки проехали, не останавливаясь, несколько набитых битком маршруток: одна, вторая, третья. Народ в надежде кидался к каждой, знаками умоляя водителя открыть двери. Те – тоже знаками – показывали: «Некуда! Заполнен под завязку!»

Ещё минут через 10 подъехала «4-ка» - люди бросились на её штурм. Но сектор «Приз» достался всего двум или трём счастливчикам. Одна калужанка, которой места в автобусе не хватило, в сердцах крикнула кому-то: «Зараза ты педальная! Могла бы подвинуться!»

Кто-то пытался вызвать такси, но безуспешно.

- В связи со сложной дорожной обстановкой, тариф увеличен на 50 рублей, - ответила диспетчер одной из звонивших. Телефон был на громкой связи, поэтому разговор слышала вся остановка. – Поедете?

- Я-то поеду! – ответила женщина. – А вы-то приедете?

После часа томительного ожидания отчаявшиеся, замерзающие люди начали бросаться к проезжавшим мимо машинам: «До Правого подбросите?» Кто-то из автомобилистов соглашался. К ним тут же выстраивалась очередь. Другие брать пассажиров отказывались, хотя многие ехали в сторону Правого – позже видела эти машины на Гагаринском мосту. Кое-кто из правобережцев отправился домой пешком.

Наконец, удача улыбнулась мне: одна из женщин, стоявших рядом, поймала автомобиль, который ехал на Правый берег. Я быстро сориентировалась и стала четвёртой.

- За сколько довезёте? – поинтересовалась у водителя, молодого парня, одна из моих попутчиц.

- Да я так вас довезу! – отмахнулся он. – Мне всё равно по пути.

Оказалось, что наш спаситель работает в службе доставки суши. Один заказ был сделан с адреса на старом Правобережье, второй – о счастье! – из соседнего с моим домом.

До моста добирались минут 30. По дороге нас обогнала маршрутка № 4 – забитая под завязку, конечно. На правой полосе, с краю, увидели первую виновницу коллапса – огромную фуру с иногородними номерами. Через несколько метров стояла ещё одна.

В какой-то момент движение немного активизировалось, и до середины моста мы доехали относительно быстро – нашему водителю удалось развить скорость аж до 10 км/ч. Но наша радость оказалась преждевременной: на середине дороги транспорт снова встал. Возобновилось движение минут через 10-15. Автомобили ехали очень медленно, осторожно огибая ещё несколько буксовавших фур.

Транспортный плен закончился в районе остановки «Ромодановские дворики» – дорога свободна, ура! Правда, ехали мы всё равно небыстро – машина на нечищеной трассе скользила. Автомобиль, который двигался впереди нас, даже слегка покрутило.

- Живу на Правом берегу с 1990 года, но такого, как сегодня, не припомню! – удивлялась одна из моих случайных попутчиц.

В микрорайоне мы немного покрутились между домами, помогая водителю отыскать нужный. После чего он отправился в «Правгород». Прощаясь с нашим спасителем, ещё раз тепло его поблагодарили – он даже засмущался: «Это вам спасибо! Помогли скоротать время – столько всего интересного узнал о Правобережье. А так бы скучал один в пробке».

Домой я вернулась в 10. Итого с работы я добиралась 2 часа 15 минут. Впрочем, полистав ленту группы «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте», выяснила, что это не рекорд. Многие правобережцы были в дороге два с половиной-три часа – отзывчивые водители встретились на пути не всем. Так что, по большому счёту, вчерашний понедельник стал проверкой на прочность не только для дорожных служб, но и для нас – на нашу человечность. Сдали этот экзамен, к сожалению, не все.

Фото автора, Сергея СЕРГЕЕВА и Георгия ВАГАНОВА.