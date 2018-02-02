Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 2 февраля.
Сегодня произошло ЧП в школе №1 города Спас-Деменска. Ученик 7 класса с ножом напал на одноклассника и выпрыгнул из окна. Сам нападавший в тяжелом состоянии попал в больницу.
Дом сгорел возле «шарика». Публикуем фото и видео с места происшествия.
Драка маршрутчиков в Калуге попала на видео. Водители начали выяснять отношения рядом с Московской площадью. Полиция, посмотрев запись, оштрафовала обоих.
После скандала в деревне отремонтировали почтовое отделение. На нашу публикацию отреагировал гендиректор предприятия.
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Картина дня: резкие морозы, суд над министром и красная икра 31.01.2018 20:00
Картина дня: рекордная зарплата и санкции США 30.01.2018 20:00
Картина дня: жуткая авария и новые штрафы 29.01.2018 20:00
Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец 26.01.2018 20:45
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