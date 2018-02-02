Картина дня: ЧП в школе, драка водителей и сгоревший дом

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 2 февраля.

Сегодня произошло ЧП в школе №1 города Спас-Деменска. Ученик 7 класса с ножом напал на одноклассника и выпрыгнул из окна. Сам нападавший в тяжелом состоянии попал в больницу.

Дом сгорел возле «шарика». Публикуем фото и видео с места происшествия.

Драка маршрутчиков в Калуге попала на видео. Водители начали выяснять отношения рядом с Московской площадью. Полиция, посмотрев запись, оштрафовала обоих.

После скандала в деревне отремонтировали почтовое отделение. На нашу публикацию отреагировал гендиректор предприятия.