После скандала в деревне отремонтировали почтовое отделение

Как мы недавно рассказывали, в Сеть попали фотографии жуткого состояния почтового отделения в деревне Рябцево Малоярославецкого района. После скандала всего за неделю там сделали ремонт, которого жители ждали долгие годы.

- К сожалению, плачевное состояние ремонта во многих отделениях Почты России – сегодняшняя реальность, с которой мы активно боремся, - с такой подписью выложил фотографии ремонта в Instagram в пятницу, 2 февраля, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай ПОДГУЗОВ.