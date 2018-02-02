После скандала в деревне отремонтировали почтовое отделение

Как мы недавно рассказывали, в Сеть попали фотографии жуткого состояния почтового отделения в деревне Рябцево Малоярославецкого района. После скандала всего за неделю там сделали ремонт, которого жители ждали долгие годы.
- К сожалению, плачевное состояние ремонта во многих отделениях Почты России – сегодняшняя реальность, с которой мы активно боремся, - с такой подписью выложил фотографии ремонта в Instagram в пятницу, 2 февраля, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай ПОДГУЗОВ.
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